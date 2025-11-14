الأونروا: 282 ألف منزل مدمّر في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن “أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمّر أو تضرّر خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

وأوضحت الوكالة في بيان لها الجمعة أن “هذه المعلومات تستند إلى بيانات آلية المساعدات الإنسانية المعنية بالمأوى، والتي تُدار بشكل مشترك من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر”.

وذكرت الوكالة أنه “وفقًا لتلك البيانات، تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير أو تضرّر أكثر من 282 ألف منزل في غزة، ما ترك الناس بلا مأوى”، مشيرةً إلى “اضطرار عشرات آلاف العائلات الفلسطينية إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء”.

ولفتت الوكالة إلى أن “العائلات الفلسطينية تعيش في مساحات ضيقة، وتعاني من غياب الخصوصية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية”، مؤكدةً أن “الأونروا والمنظمات الشريكة تواصل تقديم المساعدات للعائلات النازحة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام