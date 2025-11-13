حماس والجهاد الإسلامي تسلمان جثة أسير إسرائيلي

سلّمت حركتا المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجهاد الإسلامي” مساء اليوم الخميس جثة أسير إسرائيلي، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي، بحسب مصادر إعلامية فلسطينية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها وسرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، قامتا بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي عُثر عليها اليوم في منطقة موراغ جنوب خان يونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة.

من جانبها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الجيش تسلم جثة أحد الأسرى، وأشار إلى نقلها إلى معهد الطب العدلي لتحديد هويتها.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلمت حركة حماس حتى الآن 24 جثة إسرائيلية من أصل 28.

وأوضحت مصادر محلية أن عناصر وحدة الظل التابعة لكتائب القسام، بمرافقة فرق الصليب الأحمر واللجنة المصرية، توجهوا ظهر اليوم إلى شرق خان يونس لمواصلة البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في مناطق دُمرت بالكامل بفعل القصف، وسط صعوبات كبيرة تواجه الفرق الميدانية في الوصول إلى تلك المناطق.

وتشترط إسرائيل تسلم جميع الجثث قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما تؤكد حركة حماس أن هذه العملية تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، وتعاونًا فنيًا ولوجستيًا مكثفًا.

المصدر: مواقع