الجهاد الإسلامي: ارتقاء شهيدين طفلين برصاص الاحتلال في الضفة جريمة حرب موصوفة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إقدام قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي جنوب قرية بيت أمر في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى ارتقاء طفلين شهيدين واحتجاز جثمانيهما الطاهرين مساء اليوم، يُعد عملية إعدام ميداني وجريمة حرب موصوفة تأتي في سياق العمليات الإرهابية التي يمارسها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وقراهم ومزارعهم.

وأشارت الحركة إلى أن مصادقة ما يسمى بالمحكمة العليا التابعة للكيان الإسرائيلي اليوم على تهجير أهالي قرية رأس جرابة في النقب المحتل منذ عام 1948، هو دليل واضح على أن الجهاز القضائي لدى الكيان الإسرائيلي يُعد ذراعًا للاحتلال في البطش والتنكيل، ويؤكد أن هذا الكيان يشن حملة مفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني أينما وجد في وطنه وفوق أرضه، بما في ذلك الأراضي المحتلة عام 1948.

وحذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن سياسات الاحتلال وجرائم الكيان المستمرة تشكل تصعيدًا خطيرًا وممنهجًا للعدوان ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تصعيد كافة أشكال المواجهة للتصدي لهذه السياسات ومواجهة الجرائم بحق شعبنا ولجمها.

المصدر: موقع المنار