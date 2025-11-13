الخميس   
   13 11 2025   
   22 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الجهاد الإسلامي: ارتقاء شهيدين طفلين برصاص الاحتلال في الضفة جريمة حرب موصوفة

      أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إقدام قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي جنوب قرية بيت أمر في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى ارتقاء طفلين شهيدين واحتجاز جثمانيهما الطاهرين مساء اليوم، يُعد عملية إعدام ميداني وجريمة حرب موصوفة تأتي في سياق العمليات الإرهابية التي يمارسها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وقراهم ومزارعهم.

      وأشارت الحركة إلى أن مصادقة ما يسمى بالمحكمة العليا التابعة للكيان الإسرائيلي اليوم على تهجير أهالي قرية رأس جرابة في النقب المحتل منذ عام 1948، هو دليل واضح على أن الجهاز القضائي لدى الكيان الإسرائيلي يُعد ذراعًا للاحتلال في البطش والتنكيل، ويؤكد أن هذا الكيان يشن حملة مفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني أينما وجد في وطنه وفوق أرضه، بما في ذلك الأراضي المحتلة عام 1948.

      وحذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن سياسات الاحتلال وجرائم الكيان المستمرة تشكل تصعيدًا خطيرًا وممنهجًا للعدوان ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تصعيد كافة أشكال المواجهة للتصدي لهذه السياسات ومواجهة الجرائم بحق شعبنا ولجمها.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      حماس والجهاد الإسلامي تسلمان جثة أسير إسرائيلي

      حماس والجهاد الإسلامي تسلمان جثة أسير إسرائيلي

      الجبهة الشعبية: تصاعد الجرائم الصهيونية في الضفة تصعيد ممنهج يهدف لخلق واقع استيطاني جديد

      الجبهة الشعبية: تصاعد الجرائم الصهيونية في الضفة تصعيد ممنهج يهدف لخلق واقع استيطاني جديد

      غزة تواجه سياسة حرمان ممنهجة: الاحتلال يقيّد دخول السلع الأساسية

      غزة تواجه سياسة حرمان ممنهجة: الاحتلال يقيّد دخول السلع الأساسية