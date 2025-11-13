الخميس   
   13 11 2025   
   22 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:57
    دولي

    كولومبيا تتراجع عن قرارها تعليق التعاون الاستخباراتي مع واشنطن

      اكد وزير الداخلية الكولومبي أرماندو بينيديتي الخميس أن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة على الصعيد الاستخباراتي، متحدثا عن “تفسير سيئ” لقرار اتخذته الحكومة في هذا الصدد.

      وأمر الرئيس غوستافو بيترو الثلاثاء بتعليق هذا التعاون ردا على الضربات الأميركية التي تستهدف زوارق يشتبه بتهريبها مخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ.

      وكتب بينيديتي على منصة اكس “حصل تفسير سيئ من جانب الصحافة الكولومبية وبعض الموظفين الكبار في الحكومة. لم يقل الرئيس بيترو أبدا إن الوكالات الأميركية ستوقف عملها في كولومبيا بالتعاون مع وكالاتنا الاستخباراتية”.

      المصدر: أ.ف.ب.

