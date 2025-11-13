“معاهد أمجاد الجامعية” في حضرة السيد نصر الله

استقبل مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله (رضوان الله تعالى عليه) وفدًا من الهيئتين الإدارية والتعليمية في معاهد “أمجاد” الجامعية، برئاسة المدير العام للمعاهد الدكتور حسن أحمد، وقد رافق الوفد عددٌ من طلاب المعهد في فرعي بيروت.

وعبّر الوفد عن تقديره للشهداء الذين بفضل تضحياتهم رُفعت أعمدة العز والشرف، وكان لسيّدهم التاريخ الحافل في حفظ خط الامتداد إلى المعدن النبوي الأصيل. كما جدّد الوفد العهد بحمل الراية والرواية إلى الأجيال القادمة كما أوصى سيد شهداء الأمة (رضوان الله تعالى عليه).

بعدها زار وفد المعهد روضة الشهيدين في منطقة الغبيري، ووضع إكليلًا من الزهر على ضريح الشهداء، مجددًا العهد على الحفاظ على النهج وتقديم التضحيات لكي تبقى كرامة الوطن مرفوعة.

المصدر: موقع المنار