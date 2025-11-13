إيران تصعّد ضد واشنطن و”إسرائيل”: محاسبة عاجلة للعدوان على سيادة إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على الأعمال العدوانية التي شنت ضد إيران، مؤكداً أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تورط بلاده في الهجمات تشكل دليلاً واضحاً على المسؤولية المباشرة.

وأضاف عراقجي في رسالته الرسمية، وفق وكالة مهر للأنباء، أن الاعتداءات التي وقعت بين 13 و24 يونيو/حزيران 2025 أسفرت عن استشهاد أكثر من 1100 مدني وإصابة العديد، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية، في انتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن المسؤولية تقع على الولايات المتحدة إلى جانب الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك التوجيه والسيطرة على العمليات، مطالباً بالتعويض الكامل عن الأضرار المادية والمعنوية وإعمال المسؤولية الجنائية الفردية لكل من ارتكب جرائم الحرب، سواء في تل أبيب أو واشنطن.

وختم عراقجي مؤكداً حق إيران الثابت في استخدام جميع القنوات القانونية لضمان محاسبة المعتدين والحصول على تعويضات، داعياً مجلس الأمن إلى نشر رسالته كوثيقة رسمية ضمن سجلاته لضمان الملاحقة القانونية.

المصدر: وكالة مهر