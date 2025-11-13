واشنطن تتهم “الدعم السريع” بارتكاب فظائع وتدعو لوقف تسليحها في السودان

اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب فظائع ضد المدنيين، وحمّلها مسؤولية التصعيد الدموي للنزاع المستمر منذ أبريل 2023، داعياً إلى حظر تزويدها بالسلاح وقطع أي دعم خارجي تتلقاه.

وقال روبيو للصحفيين في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بكندا: “ما يحدث هناك أمر مرعب… قوات الدعم السريع توافق على أمور ثم لا تنفذها، ويجب اتخاذ خطوات حاسمة لوقف تدفق الأسلحة والدعم الخارجي”.

وفي الوقت نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الأعمال القتالية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى المدنيين، مشدداً على ضرورة تعاون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع مبعوثه الخاص رمطان لعمامرة للتوصل إلى تسوية تفاوضية عاجلة.

وحذّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب من حجم النزوح الهائل في السودان، مشيرة إلى فرار نحو 90 ألف شخص من الفاشر و50 ألف آخرين من إقليم كردفان خلال الأسبوعين الماضيين، وذكرت أن المدنيين يتعرضون للعنف المروع والاعتداءات الجنسية أثناء محاولتهم النجاة.

ودعا مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس إلى اعتماد “الهدنة الإنسانية المقترحة فوراً”، محذراً من أن استمرار القتال يحصد مزيداً من الأرواح ويفاقم أزمة الغذاء والمياه والرعاية الطبية لملايين المدنيين.

وتأتي هذه الدعوات الدولية في ظل موافقة قوات الدعم السريع على الانضمام إلى هدنة إنسانية اقترحتها دول “الرباعية” (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات)، بهدف تمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية مدنية شفافة في السودان خلال الأشهر المقبلة.

وأكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن الحكومة ستواصل جهودها لإخراج المليشيات والمرتزقة، مشيراً إلى أن الرباعية ليست جهة رسمية معترف بها دولياً، لكنها تمثل إطاراً للتنسيق الإنساني والسياسي.

المصدر: وكالات