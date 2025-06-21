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استشهاد المسؤول الأمني لكتائب سيد الشهداء ومرافق السيد نصرالله “أبو علي” اثر استهداف إسرائيلي

نعت الأمانة العامة للمقاومة الإسلامية في العراق – كتائب سيد الشهداء، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، الشهيد المجاهد القائد السيد حيدر الموسوي، مسؤول الوحدة الأمنية، الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيدًا على الشريط الحدودي العراقي – الإيراني، إثر استهدافٍ صهيونيٍ غادر، وذلك برفقة الشهيد أبو علي الخليل، مرافق السيد الشهيد حسن نصر الله، ونجله الشهيد مهدي الخليل.

وقالت الأمانة العامة في بيانٍ لها: “لقد خسرنا إخوةً أعزّاء، وقادةً مخلصين نذروا أنفسهم للدفاع عن الأرض والعقيدة، ولكن دماءهم الطاهرة ستبقى مشاعل هدى ونور، على درب الحرية والكرامة”.

المصدر: موقع المنار