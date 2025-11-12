الخميس   
    عربي وإقليمي

    جريح فلسطيني باعتداء المستوطنين الصهاينة على بلدة سنجل بالضفة المحتلة

    أُصيب شاب فلسطيني برصاص المستوطنين الصهاينة، مساء الأربعاء، خلال اعتدائهم على بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “مستوطنين صهاينة مسلحين اعتدوا على منطقة خربة التل جنوب بلدة سنجل، وأطلقوا الرصاص صوب عدد من الشبان المتواجدين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة شاب برصاصة في القدم”.

    وقالت بلدية سنجل إن “المستعمرين نفذوا هجومًا مسلحًا، حيث أطلقوا زخّات من الرصاص الحي باتجاه لجنة الحراسة الشعبية التي تسهر على حماية البلدة وأهلها”، وأضافت أن “هذه الجريمة تأتي في إطار تصاعد اعتداءات المستعمرين المدعومة من جيش الاحتلال ضد القرى والبلدات الفلسطينية، في محاولة لفرض واقع استعماري جديد على الأرض”.

    المصدر: وكالة وفا

