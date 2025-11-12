الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 22:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    جريحان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بالضفة المحتلة

    أصيب شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بعدة آليات عسكرية، وأطلقت الرصاص الحي في شارع المقاهي، ما أسفر عن إصابة شاب وطفل”.

    وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة، ونشرت القناصة في شارع المقاهي ومنطقة دوار البلدية”.

    بدوره، ذكر مصدر طبي فلسطيني أن “شابًا (20 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في القدم، وطفلًا (17 عامًا) بالرصاص الحي في اليد، وقدمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعافات الأولية لهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى”.

    المصدر: وكالة وفا

    مواضيع ذات صلة

    جريحة فلسطينية باعتداء للمستوطنين الصهاينة شرق بيت لحم بالضفة المحتلة

    جريحة فلسطينية باعتداء للمستوطنين الصهاينة شرق بيت لحم بالضفة المحتلة

    خلال الـ24 ساعة الماضية.. 22 عملا مقاوما ضد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة المحتلة

    خلال الـ24 ساعة الماضية.. 22 عملا مقاوما ضد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة المحتلة

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المغير بالضفة المحتلة

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المغير بالضفة المحتلة