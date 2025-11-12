جريحان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بالضفة المحتلة

أصيب شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بعدة آليات عسكرية، وأطلقت الرصاص الحي في شارع المقاهي، ما أسفر عن إصابة شاب وطفل”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة، ونشرت القناصة في شارع المقاهي ومنطقة دوار البلدية”.

بدوره، ذكر مصدر طبي فلسطيني أن “شابًا (20 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في القدم، وطفلًا (17 عامًا) بالرصاص الحي في اليد، وقدمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعافات الأولية لهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى”.

المصدر: وكالة وفا