خلال الـ24 ساعة الماضية.. 22 عملا مقاوما ضد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة المحتلة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي السياق، وثّق مركز معلومات فلسطين (معطى) تنفيذ 22 عملاً مقاوماً، توزعت بين تفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، واستهداف مركبات للمستوطنين، إلى جانب مواجهات ميدانية ومظاهرات شعبية في مختلف محافظات الضفة.

ففي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في منطقة خلة السدرة، تصدى خلالها الأهالي لمحاولات اعتداء المستوطنين الصهاينة.

وفي رام الله المحتلة، شهدت بلدة نعلين مواجهات عنيفة، حيث ألقى الشبان الحجارة باتجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة، بينما اندلعت مواجهات في سلواد تخللها رشق حجارة وتصدي للمستوطنين، ما أدى إلى تضرر عدد من مركباتهم.

أما في جنين المحتلة، فقد شهدت المدينة ومخيمها اشتباكات متفرقة مع قوات الاحتلال، استخدم خلالها الشبان الحجارة والعبوات محلية الصنع في التصدي للجنود المتوغّلين.

وفي طولكرم المحتلة، اندلعت مواجهات في المدينة، فيما شهد جبل النصر مظاهرات شعبية حاشدة، بالتزامن مع مواجهات في طوباس، حيث ألقى الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال، بينما فُجّرت عبوة ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا واندلاع اشتباكات معها.

وفي نابلس المحتلة، تصدت المقاومة لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك عبر إلقاء زجاجات حارقة على الآليات العسكرية، كما شهدت بلدة بيتا مواجهات بالحجارة ومظاهرات مناهضة للمستوطنين الصهاينة.

وفي قلقيلية المحتلة، اندلعت مواجهات في بلدة جيوس، تخللها رشق حجارة على قوات الاحتلال، بينما شهدت منطقة الرشايدة شرق بيت لحم مواجهات وتصديًا للمستوطنين.

وفي الخليل المحتلة، اندلعت مواجهات في بيت أمر، ألقى خلالها الشبان الحجارة على جنود الاحتلال وآلياته العسكرية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام