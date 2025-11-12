أهالي مخيم نور شمس بالضفة المحتلة يطالبون بالعودة إلى منازلهم التي هجّرهم منها الاحتلال

نظّم أهالي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة المحتلة، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى منازلهم التي هجّرهم منها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشرة شهور.

وشارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، في الوقفة التي جرت بالقرب من الثكنة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني على مدخل المخيم، مؤكدين “ضرورة إنهاء معاناة النزوح القاسية واستمرار عدوان الاحتلال”.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تؤكد أن “التهجير جريمة، وأن العودة إلى منازلهم حق”، وأخرى تطالب بـ”إنهاء معاناة التهجير المستمرة”.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيم نور شمس المجاور لليوم الـ277 على التوالي.

وتشهد مدينة طولكرم وضواحيها تعزيزات عسكرية على مدار الساعة، حيث تجوب آليات الاحتلال شوارعها وتعيق حركة المواطنين والمركبات عبر نصب الحواجز الطيّارة على عدة مفارق فيها.

وأدّى العدوان المستمر إلى التهجير القسري لأكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، إضافةً إلى تدمير أكثر من 600 منزل كليًا وتضرر 2573 منزلًا جزئيًا، ما حوّل المخيمين إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

وأسفر العدوان عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في شهرها الثامن، إلى جانب عشرات الجرحى والمعتقلين، وتدمير واسع طال المنازل والبنية التحتية والمحلات التجارية والمركبات.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام