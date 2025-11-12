الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:18
    عربي وإقليمي

    الاحتلال الإسرائيلي يواصل التضييق على أهالي مدينة الخليل بالضفة المحتلة

    أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أبواب عدد من المنازل في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

    وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أغلقت الأبواب الرئيسة لعدد من منازل المواطنين من عائلة إدريس في حارة جابر، القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من الخليل، بواسطة لحام الأوكسجين، ومنعت أصحابها من الدخول إليها أو الخروج منها”.

    وقالت المصادر إن “أهالي حارة جابر والسلايمة ووادي الحُصين يعيشون منذ أكثر من عام في عزلة تامة عن باقي أجزاء المنطقة الجنوبية من الخليل، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال بالأسلاك الشائكة جميع مداخل ومخارج تلك الأحياء التي تربطها مع باقي أجزاء المدينة”.

    الجدير ذكره أن أكثر من 750 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة من الخليل تعيش ظروفًا حياتية قاسية وصعبة، جراء سلسلة الإجراءات القمعية والعنصرية المتصاعدة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

    ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يخضع ما يقارب 11 حيًا من أحياء البلدة القديمة لحظر تجول في ساعات المساء، ويُمنع المواطنون من الخروج من منازلهم، كما فُرضت عليهم قيود مشددة للتنقل خلال النهار، وحددت لهم أوقات معينة لذلك، بالإضافة إلى عمليات التنكيل اليومية التي يتعرضون لها على يد جنود الاحتلال ومجموعات المستوطنين الصهاينة المسلحين.

    المصدر: وكالة وفا

