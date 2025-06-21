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بالفيديو | سرايا القدس: عمليات نوعية ضد قوات العدو في خانيونس وشمال غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت السرايا، في بيان لها عقب عودة مقاتليها من خطوط الاشتباك، بأن مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل من الألغام والعبوات الناسفة شديدة الانفجار في صفوف جنود وآليات العدو المتقدمة في منطقة السناطي شرق مدينة خانيونس، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف القوات المتوغلة.

وفي عملية منفصلة، أكدت السرايا تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) عبر عبوة برميلية شديدة الانفجار كانت مزروعة مسبقًا في ذات المنطقة، ما أدى إلى احتراقها وإعطابها بالكامل.

كما بثت سرايا القدس مشاهد مصوّرة لعمليات قصف مباشر بقذائف الهاون وصواريخ (107) استهدفت تجمعات وآليات الاحتلال في محاور التوغل غرب بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي تطور لافت، عرضت السرايا مشاهد لإسقاط طائرة مسيّرة صهيونية من طراز “MATRICE 600” كانت تحمل قنابل وقذائف هاون، حيث تمّت السيطرة عليها بنجاح من قِبل المجاهدين شرق حيّ التفاح بمدينة غزة.

تأتي هذه العمليات في إطار معركة طوفان الأقصى المستمرة، والتي تؤكد خلالها المقاومة الفلسطينية قدرتها على إيقاع خسائر مؤلمة في صفوف الاحتلال، وفرض معادلات ميدانية جديدة على جبهات القتال.

المصدر: الاعلام العسكري