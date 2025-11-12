الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:01
    عربي وإقليمي

    اعلام العدو: هرتسوغ تلقى رسالة من ترامب حول العفو عن نتنياهو

      ذكرت القناةُ الثانيةَ عشرةَ الإسرائيليةُ أن رئيسَ الكيانِ الصهيوني اسحاق هرتسوغ تلقّى رسالةً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعاهُ فيها للنظرِ في إصدارِ عفوٍ عن رئيسِ حكومةِ الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام المحكمة.

      ما يسمى وزيرَ الأمن القومي ايتمار بن غفير دعا هرتسوغ الى الاستماع الى ترامب وإصدارِ عفوٍ عن نتنياهو في ما سماها القضايا الملفّقةَ لانَ ذلك هو الاجراءُ الصحيح.

      اما زعيمُ المعارضةِ الصهيونية فعلقَ على رسالةِ ترامب بالقول نُذكِّرُكُم بانَ القانونَ يشترطُ الاعترافَ بالذنبِ والندمَ قبلَ اصدارِ العفو.

      المزيد من التفاصيل مع محلل الشؤون العبرية في المنار حسن حجازي.

      المصدر: موقع المنار

