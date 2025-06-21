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بالفيديو | مسيرة كبرى في الكاظمية تضامنًا مع إيران تحت شعار “إيران ليست وحدها”

نظّمت اللجنة الشعبية المركزية في العراق، اليوم السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة الكاظمية المقدسة، تحت شعار “إيران ليست وحدها”، تضامنًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفاءً لمواقفها الثابتة في نصرة قضايا الأمة الإسلامية العادلة.

وانطلقت المسيرة من جسر الأئمة باتجاه العتبة الكاظمية، حيث رفع المشاركون الأعلام الإيرانية، تأكيدًا على وقوف الشعب العراقي إلى جانب الأشقاء في مواجهة الغطرسة والإجرام الصهيوني.

ودعا المتظاهرون الشعوب الحرة والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها في لجم العدو الإسرائيلي ووقف جرائمه المستمرة.

كما ردد المشاركون هتافات منددة بالهيمنة الأميركية والصهيونية، وأخرى مؤيدة للحرس الثوري الإيراني، والجيش الإيراني، والمقاومة الإسلامية، مؤكدين ضرورة توحيد الصفوف وبذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المصيرية التي تهدد الأمة الإسلامية بأسرها.

المصدر: موقع المنار