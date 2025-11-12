فنلندا تنطلق بمناورات جوية ضخمة بمشاركة بريطانية وسويدية

أفادت مصادر إعلامية فنلندية، اليوم، بانطلاق أضخم مناورات دفاع جوي تشهدها فنلندا حتى الآن، بمشاركة وحدات من السويد والمملكة المتحدة، تحت الاسم الرمزي ADEX Mallet Strike 2/25.

وتجري المناورات في ميدان “لوختا” بمدينة كوككولا على ساحل خليج بوثنيا، بمشاركة 1300 جندي و400 آلية وطائرة عسكرية، إضافة إلى 20 طائرة وطائرتين مروحيتين وعدد من الطائرات المسيرة.

وتُستخدم للمرة الأولى منظومة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف “Starstreak” البريطانية، المزودة بنظام توجيه ليزري متقدم، ما يعكس حجم الاستعدادات الفنية والتقنية المتقدمة لهذه التدريبات.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز فنلندا لقدراتها الدفاعية بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أبريل 2023، في خطوة اعتبرتها روسيا مثيرة للقلق. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2024 أن الانضمام إلى الحلف لن يحمي مصالح فنلندا والسويد الوطنية، مع تحذيره من تمركز قوات روسية وأنظمة حرب متطورة على الحدود الفنلندية.

وأكدت وسائل الإعلام الفنلندية أن هذه المناورات تمثل جزءاً من خطة موسعة لإجراء 115 تمريناً دفاعياً خلال العام 2025، ما يعكس تصاعد وتيرة الاستعدادات العسكرية في المنطقة.

المصدر: وكالات