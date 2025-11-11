الرئيس عون عاد إلى لبنان منهيًا زيارته الرسمية إلى بلغاريا

عاد رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، إلى بيروت مساء الثلاثاء، بعد زيارة رسمية إلى بلغاريا على رأس وفد رسمي.

وخلال الزيارة، التقى عون نظيره البلغاري رومن راديف، ورئيسَي مجلسَي النواب والوزراء، وأثمرت الزيارة اتفاقًا على البحث في تفعيل الخط الجوي المباشر بين البلدين، وتعزيز الاتفاقيات الموقّعة بينهما في أكثر من مجال.

كما شملت الزيارة البحث في المشاركة الافتراضية للقضاء اللبناني في التحقيق مع إيغور غريتشوشكين، مالك سفينة “روسوس” (الموقوف في بلغاريا)، التي نقلت حمولة نيترات الأمونيوم إلى لبنان وكانت السبب في الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت عام 2020.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام