الثلاثاء   
   11 11 2025   
   20 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ قاسم: هدف إسرائيل باجتياح 1982 لم يكن منع منظمة التحرير من إطلاق الصواريخ إنما الاحتلال وإنشاء المستوطنات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: ما كانت تقوم به المقاومة هو تضحية كبيرة جدا نيابة عنها وعن الآخرين ولا نمن على أحد

      الشيخ قاسم: ما كانت تقوم به المقاومة هو تضحية كبيرة جدا نيابة عنها وعن الآخرين ولا نمن على أحد

      الشيخ قاسم: الاتفاق فيه ثمن مقبول لدى المقاومة لأن الذي سيتواجد بدلها على الحدود هو الجيش اللبناني ولسنا خاسرين

      الشيخ قاسم: الاتفاق فيه ثمن مقبول لدى المقاومة لأن الذي سيتواجد بدلها على الحدود هو الجيش اللبناني ولسنا خاسرين

      الشيخ قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار يتحدث عن انسحاب “إسرائيل” من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني

      الشيخ قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار يتحدث عن انسحاب “إسرائيل” من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني