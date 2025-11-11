جلسة للجنة “تكنولوجيا المعلومات” النيابية برئاسة فرنجية

عقدت “لجنة تكنولوجيا المعلومات” النيابية في لبنان جلسة الثلاثاء برئاسة النائب طوني فرنجية، وحضور النواب الأعضاء.

كما حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، والخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.

وخلال الجلسة، استمعت اللجنة إلى شرح من الوزير شحادة حول سير عمل الوزارة، ولا سيما في مجالي الهوية والمنظومة الرقمية.

وتناول شحادة موضوع إنشاء هيئة ناظمة تكون شبيهة بمؤسسة عامة تُعنى بالشق التكنولوجي التنفيذي، وتُصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء.

وأكد المجتمعون على “أهمية وجود وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم على هذا الصعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام