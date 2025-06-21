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كتائب القسام في رسالة للجيش اليمني: وفاؤكم لفلسطين وموقفكم يُسطّره التاريخ بحروف من نور

وجّه قائد هيئة أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رسالة تحية وتقدير إلى اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، مشيدًا فيها بكلمته التي وردت في عيد الأضحى المبارك، والتي وصفها بأنها “مفعمة بالأخوة الصادقة والنخوة والشهامة العربية اليمنية المباركة”.

وأكد قائد الأركان في الرسالة أن كلمات اللواء الغماري كان لها “عظيم الأثر والتقدير”، لأنها جاءت مقرونة بـ”دماء وقفات عملية عظيمة وتحولات جهادية”، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تجسّد إخلاص الصدق ويقين الحكمة والإيمان.

وفي سياق الرسالة، عبّرت كتائب القسام عن فخرها بالموقف اليمني الذي اعتبرته موقفًا بطوليًا سيخلده التاريخ بأحرف من نور، لما تضمنه من دعم فعّال ومساندة حقيقية لأهل غزة في معركة “الطوفان المتكرر” ضد الكيان الصهيوني.

وقال قائد الأركان: “نحن ننتظر بلهفة وحرقة ساعة عودتكم إلى ميادين الشرف المباركة في فلسطين، ونؤمن بأن معركتنا في الأقصى هي معركة الأمة جمعاء”، مضيفًا أن الموقف اليمني يُجسد معنى الإباء والقتال والتضحية في سبيل نصرة الدين والأرض المقدسة.

وأشاد بدور القوات اليمنية في “الإسناد العسكري والتظاهر البنيوي والصوت الصداح في ميادين النصرة والكرامة”، مؤكداً أن هذه المواقف تتسق مع قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾.

وفي ختام الرسالة، دعا قائد هيئة الأركان في كتائب القسام إلى قبول صالح الأعمال والتضحيات، سائلاً الله النصر القريب والتمكين للمجاهدين، والحرية للأسرى، وشفاء الجرحى، مؤكدًا أن المسجد الأقصى سيُحرر ويطهّر بإذن الله، وأن الأمة ستتوحّد وتنتصر.

المصدر: موقع المنار