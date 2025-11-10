حماس: الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن تفاهمات سابقة بعد تسلمه جثة “هدار غولدن”

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن “الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بخرائط اتفاق وقف النار في غزة، ويتعمد توسيع الخط الأصفر، خاصة في شمال قطاع غزة”.

وقال قاسم في حديث له الاثنين، إن “الحركة أوضحت للوسطاء أنها بحاجة لإدخال آليات ثقيلة لانتشال بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين المحصورة في مناطق القتال”، وأوضح أن “الاحتلال تراجع عن تفاهمات سابقة بشأن مقاتلي حماس في رفح، وذلك بعد تسلمه جثة الضابط هدار غولدن”.

ولفت قاسم إلى أن “هذه التطورات تعكس استمرار الاحتلال في مخالفة الاتفاقيات المبرمة، مما يزيد من تعقيد جهود الوساطة الإنسانية والميدانية”.

يُذكر أن دولة الاحتلال ارتكبت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا واعتقالًا.

واستشهد خلال حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم من الأطفال، فضلاً عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام