اتحاد مراقبي الملاحة الجوية الأميركي يدعو لإنهاء أطول إغلاق حكومي

دعا رئيس الاتحاد الوطني لمراقبي الملاحة الجوية في الولايات المتحدة، نيك دانييلز، الإثنين، إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، محذراً من تصاعد المخاطر بسبب عمل الموظفين دون أجر.

وفي مؤتمر صحافي، اعتبر دانييلز أن الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الكونغرس بشأن تمويل الحكومة حتى يناير المقبل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مؤكداً أن مراقبي الملاحة الجوية يجب ألا يكونوا ورقة ضغط في الصراعات السياسية خلال الإغلاق الحكومي.

ويأتي تطور الأزمة عقب اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء الخلاف حول ملفات الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين حكوميين.

وأدى الإغلاق المستمر منذ الأول من أكتوبر إلى توقف صرف رواتب عشرات آلاف من مراقبي الملاحة الجوية وموظفي أمن المطارات وغيرهم من العاملين في القطاع، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات ذلك على حركة الطيران والسلامة العامة.

وفي أعقاب المؤتمر الصحافي، علّق ترامب عبر منصته “تروث سوشال” متهماً بعض مراقبي الملاحة الجوية بالتخلي عن واجبهم الوطني في مواجهة الإلغاء والتأخير المتزايدين للرحلات الجوية، متوعداً بعقوبات صارمة واقتطاعات للذين تغيبوا عن عملهم، بينما أبدى دعمه لمنح مكافآت مالية لمن أدوا “عملًا متميزًا”.

ووجه ترامب رسالة مباشرة إلى المراقبين الغائبين قائلاً: “لست راضياً عنكم، لم تبادروا بمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة الهجوم الديمقراطي الزائف الذي كان هدفه الإضرار ببلدنا”، مؤكداً أن من يرغب في ترك العمل مستقبلاً “يمكنه ذلك دون أي مدفوعات أو تعويض، وسيُستبدل سريعاً بوطنيين حقيقيين”.

