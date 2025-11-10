الإعلام الحكومي في غزة: 282 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الأول لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 282 خرقاً أسفرت عن 242 شهيداً و620 مصاباً.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له الاثنين، إن “الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج”، معتبراً أن “خروقات الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

وأفاد المكتب بأن “الاحتلال نفّذ 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و12 عملية توغل داخل الأحياء السكنية متجاوزاً ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب 124 عملية قصف واستهداف، و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلاً عن اعتقال 23 مواطناً في مناطق مختلفة من قطاع غزة”، وندد “بأشد العبارات بخروقات الاحتلال العدوانية المتكررة”، محمّلاً “إياه المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية”.

وشدد المكتب على أن “استمرار تلك الانتهاكات والخروقات يُعد تهديداً واضحاً بنسف روح الاتفاق وانتهاكاً لالتزامات الاحتلال أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة”، ودعا “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بوقف خروقاته فوراً واحترام التزاماته التي وقع عليها”.

وطالب المكتب “بالإسراع في فتح معابر قطاع غزة بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات والشاحنات التجارية كما نص عليه الاتفاق بصورة واضحة وليست جزئية”، مشدداً على “ضرورة إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية وفتح معبر رفح لإجلاء أكثر من 22 ألف جريح ومريض للعلاج في الخارج”، موضحاً أن “هؤلاء يحتاجون إلى أكثر من نصف مليون عملية جراحية لا تستطيع الطواقم الطبية في قطاع غزة إجراؤها في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.

وأضاف المكتب: “كذلك يجب إدخال مواد الإيواء من خيام وأغطية بلاستيكية وشوادر بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لضمان منع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام