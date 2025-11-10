برلمان أيرلندا الشمالية يصوّت على حجب الثقة عن وزير زار “إسرائيل”

يعتزم البرلمان المحلي في أيرلندا الشمالية اليوم الاثنين، التصويت على حجب الثقة عن وزير التعليم بول غيفان، على خلفية زيارته إلى كيان الاحتلال.

وقالت الأحزاب المؤيدة لحجب الثقة إن “الوزير أساء استخدام موارد وزارته لنشر صور زيارته لمدرسة في القدس”.

وانتقدت نقابات المعلمين هذه الخطوة، ودعت إلى إزالة البيان الصحفي المتعلق بالزيارة من موقع الوزارة الإلكتروني.

وقال وزير التعليم إن “السكرتير الدائم لوزارته ومسؤولين كبارًا آخرين أجروا مراجعة لأنشطته خلال الزيارة”، مضيفا أنهم “خلصوا إلى أن كل الإجراءات كانت سليمة تماما، وأن تصرفاتهم كانت مناسبة”.

وقبل نحو شهرين، كشفت وسائل إعلام أيرلندية أن الحكومة الأيرلندية تعتزم اتخاذ قرار بإقرار حظر تجاري مع الاحتلال الصهيوني، رغم الضغوط الأمريكية المستمرة لمنع تنفيذ هذه الخطوة.

وفي أيار/ مايو الماضي، انضمت دبلن إلى إسبانيا والنرويج للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة أثارت انتقادات إسرائيلية حادة.

من جانبه، دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، في مقابلة مع إذاعة “RTE 1″، إلى تشكيل قوة أممية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد على ضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتجاوز الفيتو المحتمل في مجلس الأمن، واصفاً ما يجري في غزة بأنه “إبادة مأساوية تشكل لحظة استثنائية في التاريخ”.

المصدر: وكالات