أكثر من 1500 رحلة ملغاة في الولايات المتحدة وسط استمرار الإغلاق الحكومي

ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أكثر من 1500 رحلة جوية لليوم الرابع على التوالي، في ظلّ استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي وغياب عدد من موظفي مراقبة الطيران.

ووفقاً لموقع “فلايت أوير” المتخصص بتتبّع الرحلات الجوية، جرى حتى الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:45 بتوقيت غرينتش) إلغاء نحو 1550 رحلة وتأخير أكثر من 1200 رحلة أخرى.

ويأتي ذلك بعد إلغاء نحو 2950 رحلة وتأخير ما يقرب من 10,800 رحلة أمس الأحد، في ما اعتُبر أسوأ يوم لاضطرابات الطيران منذ بدء الإغلاق الحكومي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي يُعدّ الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وقبل أيام، حذّر وزير النقل الأميركي، شون دافي، من أنّ الحكومة قد تُجبر شركات الطيران على تقليص رحلاتها الجوية بنسبة تصل إلى 20% إذا استمر الإغلاق الحكومي الذي أصاب قطاعات النقل والمرافق العامّة بالشلل.

ويأتي هذا التطوّر في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي للأسبوع الثالث، ما يفاقم الضغوط على الإدارة الأميركية وشركات الطيران في أكبر سوق جوي في العالم.

المصدر: وكالات