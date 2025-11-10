الإثنين   
   10 11 2025   
   19 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عراقجي: ليس أمام الغرب خيار سوى قبول ايران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي

      زار وزير خارجية ايران عباس عراقجي معرض أحدث إنجازات الصناعة النووية في البلاد، وأجرى محادثات مع مجموعة من كبار مسؤولي المنظمة.

      وقال عراقجي بعد زيارته لأحدث أنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “هدفهم الرئيسي هو حرمان إيران من هذه القدرة واحتكار كل شيء لأنفسهم”.

      اضاف “نحن في وزارة الخارجية ندعم منظمة الطاقة الذرية، ودافعنا دائمًا عن حقوق هذه المنظمة، التي هي ملك للشعب الإيراني”.

      وتابع عراقجي قائلاً “ليس أمام الدول الغربية خيار سوى قبول إيران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي”.

      وفي هذا الاجتماع، قدّم محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقريرًا عن آخر مستجدات الصناعة النووية في البلاد وبرامجها وإنجازاتها.

      يذكر أن وزير الخارجية الايراني زار صباح اليوم برفقة مجموعة من النواب ومديري الوزارة معرض الإنجازات الجديدة لهذه الصناعة ومفاعل الشهيد فخري زاده البحثي (طهران) ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واطلع على أحدث أنشطة المنظمة في المجالات الصناعية والطبية والبحثية وغيرها من المجالات المتخصصة.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      روسيا: العقوبات على شركتين من أكبر شركات النفط تثبت مجدداً عدم فعاليتها

      روسيا: العقوبات على شركتين من أكبر شركات النفط تثبت مجدداً عدم فعاليتها

      طهران: اتهام واشنطن بتخطيطنا لاغتيال سفيرة الكيان في المكسيك “سخيف”

      طهران: اتهام واشنطن بتخطيطنا لاغتيال سفيرة الكيان في المكسيك “سخيف”

      ميناء تشابهار الإيراني.. محور ناشئ في النظام التجاري الأوراسي

      ميناء تشابهار الإيراني.. محور ناشئ في النظام التجاري الأوراسي