عراقجي: ليس أمام الغرب خيار سوى قبول ايران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي

زار وزير خارجية ايران عباس عراقجي معرض أحدث إنجازات الصناعة النووية في البلاد، وأجرى محادثات مع مجموعة من كبار مسؤولي المنظمة.

وقال عراقجي بعد زيارته لأحدث أنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “هدفهم الرئيسي هو حرمان إيران من هذه القدرة واحتكار كل شيء لأنفسهم”.

اضاف “نحن في وزارة الخارجية ندعم منظمة الطاقة الذرية، ودافعنا دائمًا عن حقوق هذه المنظمة، التي هي ملك للشعب الإيراني”.

وتابع عراقجي قائلاً “ليس أمام الدول الغربية خيار سوى قبول إيران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي”.

وفي هذا الاجتماع، قدّم محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقريرًا عن آخر مستجدات الصناعة النووية في البلاد وبرامجها وإنجازاتها.

يذكر أن وزير الخارجية الايراني زار صباح اليوم برفقة مجموعة من النواب ومديري الوزارة معرض الإنجازات الجديدة لهذه الصناعة ومفاعل الشهيد فخري زاده البحثي (طهران) ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واطلع على أحدث أنشطة المنظمة في المجالات الصناعية والطبية والبحثية وغيرها من المجالات المتخصصة.

المصدر: وكالات