الذهب يرتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول القادم وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.8% إلى 4070.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.8% إلى 4079.70 دولاراً للأوقية.

وفي هذا السياق، قال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة “كيه. سي. إم تريد”: “يشهد الذهب إقبالاً قوياً مع بداية أسبوع التداولات، إذ يرتفع المعدن النفيس وسط تكهنات بإمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، رغم أن مجلس الاحتياطي قلل من احتمالية حدوث ذلك”.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر/تشرين الأول، كما أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ما يقارب ثلاثة أعوام ونصف عام مطلع نوفمبر/تشرين الثاني وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق.

ووفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لسي. إم. إي، يتوقع المشاركون في السوق الآن بنسبة 67% خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 49.52 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.3% إلى 1565.22 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1396.37 دولاراً.

المصدر: وكالات