الإثنين   
   10 11 2025   
   19 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:36
    دولي

    روسيا: العقوبات على شركتين من أكبر شركات النفط تثبت مجدداً عدم فعاليتها

      اعتبر مجلس الشؤون الدولية الروسي، في تقرير، اليوم الاثنين، أن فرض الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على 2 من كبرى شركات النفط الروسية يسلّط الضوء مجدداً على الطابع “غير المجدي” للقيود الاقتصادية الأحادية الجانب.

      وأوضح المجلس أنّ الشركتين المستهدفتين، “روسنفت” و”لوك أويل”، تُعدّان ركيزتين أساسيتين في قطاع الطاقة الروسي، وتؤديان دوراً محورياً في استقرار سوق الطاقة العالمي.

      وذكر مجلس الشؤون الدولية الروسي أن العقوبات الأميركية الأخيرة تهدف إلى الضغط على موسكو، عبر تقييد عمليات شركتي النفط، إلا أنّ التاريخ يُظهر أن العقوبات نادراً ما تُحقق أهدافها السياسية، على حد قول المجلس.

      واستشهد المجلس في التقرير بالعقوبات على كوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، حيث أثبتت التجارب أن العقوبات تفشل في تغيير سياسات الحكومات.

      وجدد مجلس الشؤون الدولية الروسي، في هذا المورد، اعتبار أنّ العقوبات لا تُغيّر السياسات، بل تُعمّق الأزمات، مؤكّداً أن الحوار والتفاوض متعدد الأطراف يعدّان الطريق الأمثل لحل الخلافات، بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

      وكانت أبدت دول مثل إيران والصين وروسيا رفضها لتنامي ظاهرة العقوبات الأحادية، وطالبت بإنشاء نظام دولي أكثر عدلاً، تُناقش فيه العقوبات داخل مجلس الأمن حصراً لضمان الشرعية والتوازن.

      المصدر: وكالات

