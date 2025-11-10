النائب علي فياض: ما يريده العدو بدعم أميركي هو فرض اتفاقية أمنية وتطبيع

نظم حزب الله في بلدة الدوير احتفالاً بمناسبة يوم شهيد بحضور فعاليات عوائل الشهداء وحشد من الأهالي. وألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض كلمة تناول فيها المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

وأكد فياض أن الإسرائيليين يرفعون وتيرة التصعيد الميداني والعسكري بدعم واستثمار أميركي يرمي إلى زيادة الضغوط على لبنان ودفعه نحو الرضوخ للشروط الإسرائيلية الأميركية، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو نقل مسار القرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار إلى مسار سياسي أمني جديد يتجاوز جوهر القرار القائم على الانسحاب، وترسيم الحدود، وإطلاق الأسرى.

ولفت إلى أن ما يسعى إليه العدو بدعم أميركي هو فرض اتفاقية أمنية وتطبيع وإنهاء حالة العداء وربما الوصول إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف، مشدداً على أن لبنان غير قابل لمثل هذه الخيارات التي ستكون كارثية على استقراره وسيادته ووحدته الوطنية.

وأوضح فياض أن البديل الذي يطرحه حزب الله هو التمسك بالقرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار بكل مندرجاته، والتأكيد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه، وتعزيز وضعية التموضع الدفاعي في إطار استراتيجية وطنية تمارس فيها الدولة سيادتها كاملة.