الصحة العالمية: إيصال نحو 900 شاحنة إمدادات طبية إلى غزة منذ بدء العدوان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكنت من إيصال ما يقرب من 900 شاحنة محمّلة بالمستلزمات الصحية والإنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي.

وأوضحت المنظمة أن الشحنات تضمنت أدوية أساسية ومعدات طبية وإمدادات جراحية لدعم المستشفيات والمنشآت الصحية التي تواجه أوضاعًا إنسانية متدهورة، مؤكدة أنها أكبر مزوّد للأدوية والمستلزمات الطبية في غزة في الوقت الراهن.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن الكميات التي تمكّنت من إدخالها لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، في ظل النقص الحاد في الوقود والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، داعية إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن ومستمر إلى جميع مناطق القطاع.

