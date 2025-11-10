الاحتلال الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية واسعة في الضفة الغربية والأغوار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن انطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار ومناطق أخرى، تستمر لثلاثة أيام، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية الرامية إلى رفع جاهزية قواته، بحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عنه.

وأوضح البيان أن التمرين الذي بدأ مع ساعات الصباح الباكر سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات العسكرية في تلك المناطق، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم وجود مخاوف من وقوع حوادث أمنية خلال فترة المناورة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن المناورات تحاكي سيناريوهات متعددة، أبرزها حماية المستوطنات الإسرائيلية والتعامل مع أي عمليات محتملة ضدها.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، تشهد المناورات هذا العام، وللمرة الأولى، مشاركة فرقة “غلعاد” (الفرقة 96) التي أُنشئت خلال العدوان الإسرائيلي على إيران في حزيران/يونيو الماضي، وأسندت إليها مهمة تأمين الحدود مع الأردن.

ويشارك في هذه التدريبات طاقم القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب وحدات من سلاح الجو، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى قوات الحماية الإقليمية المنتشرة في الضفة والأغوار.

وبحسب التقارير، ترأس رئيس أركان الجيش، إيال زامير، جلسة خاصة تناولت “التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة” في المنطقة، وذلك في ظل ما وصفه الجيش بتفاقم التحديات الأمنية والتقنية في الضفة والحدود الشرقية.

تأتي هذه المناورات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم اليومية تحت غطاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفقاً لمعطيات رسمية فلسطينية، أسفرت اعتداءات الاحتلال في الضفة منذ بداية الحرب عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألفاً، بينهم 1600 طفل.

