المكسيك: إجراءات طارئة بعد اغتيال عمدة مدينة أوروابان

أعلنت الحكومة المكسيكية عن حزمةٍ من الإجراءات الطارئة لتعزيز الأمن في ولاية ميتشواكان، عقب اغتيال عمدة مدينة أوروابان كارلوس مانسو خلال احتفالات عيد الموتى.

ووفق بيانٍ رسمي، تعتزم الحكومة استثمار أكثر من 3.1 مليارات دولار لتحسين الوضع الأمني في الولاية، إلى جانب نشر أكثر من 10 آلاف جندي في المناطق الأكثر توتراً.

وكان العمدة كارلوس مانسو قد قُتل في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أثناء مشاركته في فعاليات عيد الموتى في ثاني أكبر مدن ميتشواكان، في حادثٍ أعاد إلى الواجهة تصاعد العنف ضد المسؤولين المحليين في البلاد.

ووفق صحيفة إل يونيفرسال المكسيكية، فقد قُتل 119 عمدة وشخص منتخب في أنحاء المكسيك خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، بمعدل عمدةٍ واحدٍ كل شهرين ونصف، فيما لقي 20 عمدةً في ميتشواكان مصرعهم على أيدي العصابات الإجرامية.

ويُشار إلى أن ولاية ميتشواكان تُعد من أكثر المناطق تضرراً من نشاط عصابات المخدرات والجريمة المنظمة، رغم الجهود الحكومية المتكررة لبسط الأمن فيها.

المصدر: وكالات