الصين تعلّق تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية لمدة عام

أعلنت وزارة النقل الصينية، الاثنين، تعليق تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية لمدة عام واحد، وذلك في إطار تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية–الأمريكية التي عُقدت في كوالالمبور عام 2025، وبعد موافقة مجلس الدولة الصيني على القرار.

وذكرت الوزارة في بيانها أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 13:01 من يوم 10 نوفمبر 2025، ويستمر لمدة عام كامل. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعليق تنفيذ الإجراءات النهائية للتحقيق الأمريكي رقم (301) المتعلق بقطاعات الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية وبناء السفن في الصين.

ويشمل القرار تعليق تنفيذ ثلاث وثائق تنظيمية رئيسية صادرة عن وزارة النقل الصينية، وهي:

إعلان وزارة النقل بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية (إعلان رقم 54 لسنة 2025).

إشعار الأمانة العامة لوزارة النقل بشأن إصدار “إجراءات تنفيذ تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية” (الوثيقة رقم 59 لسنة 2025).

إعلان وزارة النقل بشأن بدء التحقيق حول تأثير الإجراءات على أمن وتطور سلاسل التوريد في صناعة الشحن وبناء السفن والصناعات المرتبطة بهما (إعلان رقم 55 لسنة 2025).

وأكدت وزارة النقل أن تعليق العمل بهذه الإجراءات يأتي ضمن الجهود المشتركة بين بكين وواشنطن لتعزيز التفاهم الاقتصادي وتخفيف التوترات التجارية بين الجانبين، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس رغبة الطرفين في خلق بيئة أكثر استقرارًا للتعاون في مجالات النقل والتجارة البحرية.

المصدر: مواقع