عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 10-11-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 10 8-11-2025.

عناوين الصحف:

النهار

-تصعيد الضغط الأميركي ضد التمويل الايراني

-حرائق الغابات

الأخبار

-عون: التفاوض مع إسرائيل يحتاج إلى «مناخات ملائمة»

-إسرائيل وقلق «استعادة حزب الله لعافيته»: أمامنا وقت محدود لعمل كبير وحسم الحرب

-إسرائيل أمام اللاخيار: إلى الحرب در!

-ضغوط مالية تتزامن مع التهويل بالحرب | القاهرة: أي مُهَل لنزع السلاح غير منطقيّة

الديار

-عون لوفد الخزانة الأميركيّة: لبنان يُطبّق بصرامة إجـراءات منـع تبييـض الأموال

-حزب الله يُنبّه: هناك من يجرّنا الى «مشكل» لبناني داخلي

-مظلّتا دمشق السعوديّة والأميركيّة… أين تتقاطعان وأين تفترقان؟

اللواء

-الوفد الأميركي: مليار دولار لحزب الله ويجب إبعاد إيران

-سلام: نعمل ليل نهار لتأمين الإنسحاب الإسرائيلي ولا أريد العودة إلى تجربة «الترويكا»

-لبنان بين نيران الحرب وضبابية التفاهم

الشرق

-إنجازات «فيلق القدس»!!!

-عون لوفد أميركي: نكافح بقوة التبييض والتهريب وتمويل الإرهاب وبري مستاء من بيان…

الجمهورية

-تحرًك أميركي لمحاصرة الحزب ماليا ً

-غموضٌ خطير ّ يهدد بتصعيد بشأن النووي الإيراني

الأسرار:

البناء

علق مصدر سياسي على كلام رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن الحاجة للدخول بالتفاوض مع “إسرائيل” ولو اقتضى الأمر مشاركة رئيس الجمهورية بذلك، فقال “هل قرأ الجميل كتاب والده الرئيس السابق أمين الجميل عن مسار التفاوض الذي انتهى إلى فشل ذريع، رغم أن الدولة اللبنانية برئاسة والده قدّمت كل ما طلبه الأميركي والإسرائيلي بهدف إنجاح الاتفاق، بما في ذلك التغاضي عن الملحق الذي أضافه الإسرائيليون بدعم أميركي عشية التوقيع بربط الانسحاب بطلبات تعجيزيّة مثل الانسحابات السورية والفلسطينية من الشمال والبقاع وتأمين مصير الجنود الإسرائيليين الذين اختفوا خلال الحرب، وكلها طلبات لا تملك الدولة ضمان تحقيقها، وفي النتيجة كان الفشل الكامل لأن أميركا التي ضمنت الاتفاق لم تنفذ الضمانة ولأن “إسرائيل” تفهم التفاوض أن تأخذ دون أن تعطي”.

استغرب مسؤول أمني سابق صمت كل الذين كانوا يتحدثون عن وقوف وراء الجيش اللبناني ويعتبرونه القوة القادرة على ضمان حماية لبنان والجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المصلحة الوطنية لإدارة الحرب والسلام والأمن على الحدود ولم يعلق أحد منهم داخل الحكومة أو خارجها عندما قال قائد الجيش إن الدولة تستطيع أن تضغط لتحريك الأوضاع نحو تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار عبر إعلان تجميد تنفيذ ما التزمت تنفيذه جنوب الليطاني في إطار حصر السلاح وأن تعلن تعليق العمل بالمهل التي تضمنتها خطة الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني وأن تضع شرطاً للعودة عن هذا القرار هو بدء تنفيذ الاحتلال لواجباته في الاتفاق بوقف الاعتداءات وبدء الانسحاب من المناطق المحتلة حيث لا يُعقل أن يواصل الجيش مهمة حصر السلاح بينما يتوسّع العدوان ويقترب من مراكز الجيش.

النهار

تضجّ أروقة وزارة الداخلية والبلديات بإقدام الوزير السابق بسام مولوي على توقيع 1400 رخصة زجاج داكن للسيارات (الفوميه) في اليوم الأخير من عمر الحكومة السابقة.

وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار على ترخيصَين لحزبَين جديدَين هما “المسار الوطني” للسيد بهاء رفيق الحريري و”تحالف وطني” الذي ضم منذ انطلاقته قبل سنوات تجمعات مناطقية ناشطة الى عدد من نواب التغيير وخاض انتخابات 2022 النيابية.

في انتظار قوانين تُسهّل عملية إقراض المواطنين من جديد لشراء عقارات، بدأت بعض الشركات العقارية تُطلق مشاريع متوسطة التكلفة لملاقاة المرحلة المقبلة من دون خوض غمار مغامرات استثمارية كبيرة.

الجمهورية

كشف أحد المسؤولين أنّ نائباً حزبياً يستميت في الدفاع عن مصالح التجار على حساب المواطنين لأنّه شريك في إحدى المؤسسات التجارية.

كشفت تقارير أمنية أنّ جهة عدوّة أجرت اختبارات على التشويش الإلكتروني في المنطقة الحدودية، وأنّ الجهة المستهدفة تمكنت من التكيّف خلال 9 دقائق في معالجة الأمر.

اللواء

تجري إتصالات لإنجاز تسوية حول قانون الإنتخاب وتصويت المغتربين، تقوم على إلغاء الدائرة(١٦) الخاصة بمقاعد الإغتراب، وتأجيل العمل بالبطاقة الممغنطة و«الميغا سنتر»، مقابل إعطاء اللبنانيين المغتربين حق التصويت وفق سجلات النفوس، إسوةً بالمقيمين على أرض الوطن!

المصدر: الصحف اللبنانية