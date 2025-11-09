احمد الحريري بارك للمحامي ضاهر فوزه نقيباً للمحامين في طرابلس والشمال

بارك الأمين العام ل”تيار المستقبل” أحمد الحريري، “للمحامي مروان ضاهر فوزه المستحق نقيباً للمحامين في طرابلس والشمال”، متمنّياً له “التوفيق في مهامه للارتقاء بالنقابة وصون رسالتها الوطنية”.

وأكد أن “النقيب ضاهر قامة قانونية نعتز بها، وخير خلفٍ لخيرِ سلف، النقيب العزيز سامي الحسن”.

كما هنّأ المحامي نبهان حداد على فوزه بعضوية النقابة، وتوجّه بالشكر والتقدير إلى الرفاق المحامين في “تيار المستقبل” ومنسقيات الشمال وعكار على التزامهم وجهودهم في تحقيق هذا الانتصار النقابي بالتعاون مع كل الحلفاء.

وبارك “تيار المستقبل” لمرشحه ضاهر، فوزه ب ٨٧٤ صوتاً من أصل ١٣٨٧ صوتاً، في الانتخابات التي جرت في مقر النقابة اليوم. وللمحامي نبهان محمد علي حداد فوزه بعضوية مجلس النقابة، ونال ٧٢١ صوتاً.