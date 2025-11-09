مفتي الديار اليمنية شرف الدين: التحالف مع أعداء الأمة يعد ردة عن الدين

أكد مفتي الديار اليمنية، العلامة شمس الدين شرف الدين، اليوم الأحد، أن من يطبع مع اليهود أو يتحالف مع أمريكا والكيان الإسرائيلي، أو يتعاون مع أعداء الأمة، فهو “مرتد عن الدين وليس من المسلمين”، مشددًا على خطورة هذه التحالفات التي تهدد الثوابت الدينية والوطنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المفتي خلال فعالية إحياء الذكرى السنوية للشهيد، نظمتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحداتها، حيث بارك العلامة الإنجاز الأمني النوعي المتمثل بعملية “ومكرُ أولئكَ هو يبور”، التي أسفرت عن الكشف عن شبكة تجسس تابعة لغرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعود الفضل فيه بعد الله تعالى إلى الحس الأمني والوعي بحقائق المؤامرة الصهيونية الرامية لإضعاف اليمن في دعم قضايا الأمة.

وأشار العلامة شرف الدين إلى أهمية إحياء هذه الذكرى، لاستلهام معاني البطولة، والشجاعة، والتضحية من الشهداء، وترسيخ ثقافة الجهاد والاستشهاد في المجتمع، وتجديد العهد بالسير على نهج الشهداء، مؤكدًا مكانة الشهداء عند الله لما قدموه من تضحيات في سبيل الحق. واعتبر الذكرى محطة إيمانية لمعرفة معنى الإيمان الحقيقي الذي جسده الشهداء ببذلهم وعطائهم.

وشدد على ضرورة إكرام أسر الشهداء ورعايتها، وتقدير دورهم البطولي في الدفاع عن الأمة ومقدساتها والمستضعفين.

وفي الفعالية، التي حضرها القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح والوزراء الدكتور خالد الحوالي وحسن الصعدي، أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني أن إحياء ذكرى الشهيد يمثل الوفاء والاعتزاز بما قدموه من تضحيات دفاعًا عن الوطن واستقلاله، داعيًا إلى الاقتداء بالشهداء في السلوك والإخلاص والعمل، وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات المرحلة، وتوحيد الجهود لنصرة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما شهدت الفعالية افتتاح معرض صور للشهداء من منتسبي الوزارة والوحدات التابعة لها، إضافة إلى فقرات إنشادية قدمتها فرقة دار الأيتام.

المصدر: المسيرة نت