وزير النقل الأميركي يحذر من تباطؤ كبير في وتيرة الرحلات الجوية بسبب الإغلاق الحكومي

حذرت السلطات الأميركية، اليوم الأحد، من احتمال تباطؤ ملحوظ في حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة، وذلك مع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تبدأ بعد أسبوعين، وسط مخاوف من الإغلاق الحكومي وإلغاء آلاف الرحلات أو تأجيلها، واحتمال مواجهة المسافرين لفوضى عارمة في المطارات.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”، إن وتيرة السفر الجوي “ستتباطأ بشكل كبير في حين يريد الجميع السفر لرؤية عائلاتهم”، مشيرًا إلى أن تأثيرات الإغلاق قد تكون واسعة قبل موسم الإجازات.

وأوضح دافي أن عددًا ضئيلاً جدًا من المراقبين الجويين سيكونون متواجدين في أماكن عملهم، وهو ما سيؤدي إلى تراجع كبير في عمليات الهبوط والإقلاع، ويسبب اضطرابًا واسعًا في حركة الطيران، ويترك كثيرًا من الأميركيين في حالة غضب جراء تأخر أو إلغاء رحلاتهم.

المصدر: أ.ف.ب.