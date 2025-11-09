انتخابات نقابة محامي الشمال في طرابلس: منافسة حامية على منصبي النقيب وعضوية المجلس

تشهد نقابة محامي الشمال في مدينة طرابلس منافسة انتخابية قوية على منصب النقيب وعضوية المجلس، في دلالة واضحة على حجم الاهتمام الكبير من الجسم المهني المحلي بهذا الاستحقاق النقابي البارز.

يتنافس على منصب النقيب المحامي مروان ضاهر، المدعوم من عدة أحزاب سياسية، في مواجهة المرشح المستقل شوقي ساسين الذي يحظى بدعم النقباء السابقين، فيما يخوض كل من زاهر مطرجي ونبهان حداد السباق على عضوية مجلس النقابة.

وقد امتلأت القاعة الرئيسة بالنقابة بالمحامين، وارتفعت نسبة المشاركة لتتجاوز ثمانين في المئة من أصل 1300 محامٍ، ما يؤكد أهمية هذا الاستحقاق الذي يعد اختباراً واضحاً لمبدأ الاستقلالية النقابية في مواجهة التدخلات السياسية.

وأكد عدد من المرشحين أن الهدف الأساسي للانتخابات هو خدمة المحامين وتعزيز الوحدة داخل النقابة، بعيداً عن أي انحياز حزبي أو سياسي، معتبرين أن النقابة يجب أن تبقى فضاءً مهنياً مستقلاً يمثل جميع الأعضاء على قدم المساواة.

وفي هذا الإطار، شدد النقيب السابق سامي الحسن على أن النقابة هي بيت لجميع المحامين، وأن أي انتخابات يجب أن تجسد روح التعاون والالتزام بالقيم المهنية، مع الحفاظ على الاستقلالية والسيادة النقابية كأساس لعملها ومصيرها.

وتضع هذه الانتخابات نقابة المحامين أمام مرحلة مفصلية: فإما أن ترسخ استقلالها عن النفوذ السياسي، أو تسمح للانقسامات الحزبية بأن تؤثر في قراراتها، مما يجعل من هذا الاستحقاق محطة حاسمة لمستقبل العمل النقابي في طرابلس.

