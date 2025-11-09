الأحد   
   09 11 2025   
   18 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 11:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    غزة | جيش الاحتلال الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار

    واصل جيش الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

    وأفاد مراسلنا صباح اليوم عن استشهاد مواطن جراء استهداف مسيَّرة معادية عدداً من الفلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وسبق ذلك، استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وقد واصلت قوات الاحتلال نسف المبانٍ السكنية في رفح وخَلفَ ما يسمى الخط الاصفر .
    وزارة الصحة في غزة اشارت الى أن اعتداءات الاحتلال أسفرت خلال 72 ساعة عن استشهاد 10 فلسطينيين و اصابة 6 آخرين، ليصل الرقم الاجمالي الى 241 شهيداً و614 جريحاً منذ التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في الحادي عشر من الشهر الماضي.

    المصدر: قناة المنار

    مواضيع ذات صلة

    القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح الذي قتل في غزة عام 2014

    القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح الذي قتل في غزة عام 2014

    رسومات تعكس واقع الحياة والإصرار على عدم الاستسلام

    رسومات تعكس واقع الحياة والإصرار على عدم الاستسلام

    كارثة بيئية في قطاع غزة

    كارثة بيئية في قطاع غزة