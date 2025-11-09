غزة | جيش الاحتلال الصهيوني يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار

واصل جيش الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا صباح اليوم عن استشهاد مواطن جراء استهداف مسيَّرة معادية عدداً من الفلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وسبق ذلك، استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وقد واصلت قوات الاحتلال نسف المبانٍ السكنية في رفح وخَلفَ ما يسمى الخط الاصفر .

وزارة الصحة في غزة اشارت الى أن اعتداءات الاحتلال أسفرت خلال 72 ساعة عن استشهاد 10 فلسطينيين و اصابة 6 آخرين، ليصل الرقم الاجمالي الى 241 شهيداً و614 جريحاً منذ التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في الحادي عشر من الشهر الماضي.

المصدر: قناة المنار