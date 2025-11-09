لبنان | اعتداءات صهيونية جديدة في الجنوب

تتواصل الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان حيث نفذ الطيران المسير غارة جديدة في خرق اضافي ضمن آلاف الخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار.
وافاد مراسل المنار ان مسيرة معادية استهدفت صباح الاحد سيارة بيك اب على طريق الصوانة – خربة سلم جنوبي لبنان ما ادى لارتقاء شهيد.
مراسل المنار افاد ان موقع العدو المستحدث بأطراف علما الشعب استهدف أطراف البلدة برشقات رشاشة.
وارتقى أمس ثلاثة شهداء وأصيب احد عشر مواطناً جراء استهدافات الطائرات المسيَّرة المعادية في بنت جبيل وبرعشيت وشبعا حيث استشهد الشقيقان محمد وحسين كنعان، ويشيَّعان اليوم. كما يُشيَّع الشهيد خليل كرنيب في مارون الراس.
الاعتداءات المسجلة على الاراضي اللبنانية امس حسب ما افاد مراسلونا:
- محلقة اسرائيلية معادية استهدفت عند منتصف الليل حفارة في بلدة بليدا.
- محلقة معادية استهدفت صباحا حفارة في منطقة “الكيلو ٩ “.
- الطيران المسير المعادي اغار بصاروخين على “رابيد” في مدينة بنت جبيل.
- محلقة معادية القت قنبلة على منطقة “الكساير” في بلدة ميس الجبل.
- الطيران المسير إستهدف سيارة على طريق شبعا راشيا الوادي .
- الطيران المسير المعادي اغار على سيارة في بلدة برعشيت.
- تحليق للطيران المسير في اجواء العديد من القرى الجنوبية.