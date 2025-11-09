لبنان | اعتداءات صهيونية جديدة في الجنوب

تتواصل الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان حيث نفذ الطيران المسير غارة جديدة في خرق اضافي ضمن آلاف الخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار.

وافاد مراسل المنار ان مسيرة معادية استهدفت صباح الاحد سيارة بيك اب على طريق الصوانة – خربة سلم جنوبي لبنان ما ادى لارتقاء شهيد.

‫مراسل المنار افاد ان موقع العدو المستحدث بأطراف علما الشعب استهدف أطراف البلدة برشقات رشاشة.

وارتقى أمس ثلاثة شهداء وأصيب احد عشر مواطناً جراء استهدافات الطائرات المسيَّرة المعادية في بنت جبيل وبرعشيت وشبعا حيث استشهد الشقيقان محمد وحسين كنعان، ويشيَّعان اليوم. كما يُشيَّع الشهيد خليل كرنيب في مارون الراس.

الاعتداءات المسجلة على الاراضي اللبنانية امس حسب ما افاد مراسلونا: