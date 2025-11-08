“صحة العالمية” تحذر: 16500 جريح في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي

حذرت “منظمة الصحة العالمية ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية” من “تدهور اوضاع الاف الجرحى في ظل استمرار الحصار واغلاق المعابر”، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان “عدد ضحايا الابادة الاسرائيلية ارتفع الى 69,169 شهيدا”.

وقالت “منظمة الصحة” السبت ان “نحو 16,500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بانتظار اجلائهم للعلاج في الخارج، مؤكدة ان امداداتها الطبية جاهزة على الحدود، لكنها لا تزال عاجزة عن الدخول بسبب اغلاق المعابر”.

ودعت المنظمة “لاعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر بشكل عاجل”، وشددت على ان “معبر رفح يمثل منفذا حيويا للاخلاءات الطبية ومدخلا اساسيا للامدادات الصحية الى غزة”، وطالبت “بتمكين تدفق المساعدات دون عوائق واستقبال مزيد من الدول للمرضى لتلقي العلاج”.

من جانب اخر، افادت وزارة الصحة في غزة “بوصول 10 شهداء و6 اصابات، منهم شهيد جديد و9 شهداء تم انتشال جثامينهم، الى مستشفيات القطاع خلال 72 ساعة الماضية”.

واوضحت الوزارة انه “منذ وقف اطلاق النار بلغ اجمالي الشهداء 241، واجمالي الاصابات 614، بينما تم انتشال 522 جثمانا من تحت الانقاض، ليتم بذلك اضافة 284 شهيدا للاحصائية التراكمية للشهداء، ليرتفع العدد الاجمالي للشهداء منذ بداية حرب الابادة الى 69,169 شهيدا”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام