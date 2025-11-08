الامم المتحدة: الاحتياجات الغذائية والدوائية لاهالي غزة لا تزال هائلة بظل عدم ازالة العقبات

اكد المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق ان “الاحتياجات الانسانية الغذائية والعلاجية العاجلة للسكان لا تزال هائلة، في ظل عدم ازالة العقبات بالسرعة الكافية منذ وقف اطلاق النار”.

قال حق في حديث له انه “تم ادخال اكثر من 37 الف طن من المساعدات الى قطاع غزة، منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي”، مشيرا الى “بطء ازالة العقبات رغم التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال”.

ولفت حق الى ان “مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) يشير الى انه رغم التقدم الكبير في ايصال المساعدات الانسانية، الا ان الاحتياجات العاجلة للسكان لا تزال هائلة، في ظل عدم ازالة العقبات بالسرعة الكافية منذ وقف اطلاق النار”، واضاف “منذ وقف اطلاق النار حتى الاثنين، جمعت الامم المتحدة وشركاؤها اكثر من 37 الف طن من المساعدات عند معابر غزة، ومعظمها مواد غذائية”.

واوضح حق ان “دخول المساعدات لا يزال محصورا في نقطتي عبور فقط، من دون اي صلة مباشرة بين اسرائيل وشمال غزة، او بين مصر وجنوب غزة”، واشار الى “عدم امكان ادخال بعض سلع الامم المتحدة، كما لا يزال بعض موظفي المنظمات غير قادرين على الدخول”، لافتا الى ان “هذه الالاف الـ37 من الاطنان لا تزال بعيدة من 190 الف طن من المساعدات الانسانية (غذاء ودواء) التي خزنتها الامم المتحدة خارج غزة لتنفيذ خطة مدتها 60 يوما منذ بداية وقف اطلاق النار”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام