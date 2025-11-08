“السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي” زفت شهيدين ارتقيا باعتداء صهيوني غادر

زفت “السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي” في بيان لها مساء السبت الشهيدين المقاومين البطلين حسين سعيد كنعان ومحمد سعيد كنعان، اللذين استشهدا جرّاء اعتداء صهيوني غادر في 8/11/2025.

وقال البيان “يتم تشييع جثمانيهما الطاهرين في بلدتهما شبعا غدًا الاحد 9/11/2025 بعد صلاة الظهر من امام مسجد الفاروق وسط البلدة”.

وهذا نص بيان السرايا:

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”

بكل الفخر والاعتزاز والكرامة الوطنية تزف السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وبلدة شبعا الجنوبية الابية

الشهيدين المقاومين البطلين:

حسين سعيد كنعان

محمد سعيد كنعان

اللذين استشهدا جرّاء اعتداء صهيوني غادر في 8/11/2025.

يتم تشييع جثمانيهما الطاهرين في بلدتهما شبعا غدًا الاحد 9/11/2025 بعد صلاة الظهر من امام مسجد الفاروق وسط البلدة.

المجد والخلود للشهداء الأبرار والعزة لكل أحرار الوطن والامة.

السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله