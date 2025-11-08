سلام بحث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري الأوضاع في جنوب لبنان

جرى السبت، اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث جرى خلاله “متابعة تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة”، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها.

وأكد عبد العاطي، بحسب البيان، “الرفضَ الكاملَ للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه”، مشدّدًا على “أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة”.

وجدّد عبد العاطي التأكيد على “موقف مصر الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلًا عن دعم مؤسّساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحدّيات الراهنة، بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام