الرئيس السابق إميل لحود: قوّة لبنان في وحدته الوطنية وعلى الجميع الالتفاف حول الجيش والمقاومة

أكد الرئيس السابق إميل لحود أن “قوّة لبنان تكمن في وحدته الوطنية”، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول الجيش والمقاومة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الوطن.

وقال لحود في بيان: “تحية إجلال وتقدير للجيش اللبناني الذي رفع رأس اللبنانيين جميعاً، لا سيما العماد رودولف هيكل والعميد نقولا تابت وكافة الضباط والعناصر في جنوب الليطاني، الذين ثبتوا في مواقعهم في وجه اعتداءات العدو”.

ونوّه بأن “المقاومة ليست مجرد سلاح، بل هي روح وموقف وقناعة وعقيدة وتضحية، وهذه العناصر هي التي جمعت المقاومة والجيش معًا لصدّ العدوان”. وأضاف: “العدو لا يكترث بأي اتفاق ومعدٌّ لتدمير لبنان كله، لذا لا فائدة لمن يظن أنه يكسب بضرب جزء من الوطن”.

وختم: “نؤكد مرة بعد مرة أن قوة لبنان في وحدته الوطنية، وعلى الجميع أن يلتفّوا حول الجيش والمقاومة، وإلا فإن سفينة الوطن ستغرق بمن فيها”.

المصدر: وكالات