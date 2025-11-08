الخارجية الأميركية: دمشق تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ السلطات السورية “تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتدمير ما تبقى من أي أسلحة كيميائية في البلاد”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيانٍ أمس، إنّ “الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تبذل كل جهد ممكن لتحديد موقع الأميركيين المفقودين، وإنقاذهم والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتدمير أي أسلحة كيميائية متبقية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وأوضحت وزارة الخارجية أنّ رفع العقوبات جاء “اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته القيادة السورية”، وقالت: “شطب وزير الخارجية اسم الرئيس السوري المُدرج سابقاً تحت اسم محمد الجولاني من قائمة الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص ( SDGT) وفقاً للأمر التنفيذي 13224. بالإضافة إلى ذلك، شطب اسم وزير الداخلية أنس حسن خطاب من القائمة نفسها وفقاً للأمر التنفيذي ذاته بصيغته المعدلة”.

وفي وقتٍ سابق، علّق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على زيارة الشرع إلى واشنطن قائلاً: “سوف نلتقي وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنّها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جداً، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا”.

ورفعت الولايات المتحدة رسمياً، أمس، العقوبات المفروضة على رئيس الفترة الانتقالية في سوريا قبيل زيارته واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي، وسط الحديث عن قرب توقيع “اتفاق أمني” مع كيان العدو. كما صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، على رفع العقوبات.

المصدر: مواقع إخبارية