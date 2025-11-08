موسكو: تصريحات ترامب حول استئناف التجارب النووية “خطيرة للغاية”

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية استئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية بأنها خطيرة للغاية، داعياً موسكو إلى الاستعداد لأي تطورات محتملة بهذا الشأن.

وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”: “الرئيس الأمريكي صرح رداً على اختباراتنا للصواريخ المجنحة الجديدة والأسلحة تحت المائية المزودة بمحركات نووية، بأن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية، وهذا تصريح خطير جداً، ولا نعرف بعد إلى أين سيؤدي”.

وأشار المندوب الروسي إلى اجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث شدد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة التعامل بجدية مع مثل هذه التصريحات، مؤكداً أن “روسيا يجب أن تكون مستعدة لتطور الأحداث في هذا الاتجاه”.

وكان ترامب قد أعلن سابقاً أنه أصدر توجيهات لإجراء تجارب نووية “بشروط متكافئة” مع الدول الأخرى التي تمتلك برامج مشابهة.

في المقابل، عقد الرئيس الروسي اجتماعاً لمجلس الأمن، حيث أكد وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف على أهمية التحضير لاستئناف التجارب النووية في ميدان نوفايا زيمليا في مياه روسيا الشمالية المتجمدة، موجهاً بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم مقترحات بشأن جاهزية موسكو لمثل هذه التجارب في حال قامت الولايات المتحدة بها.

المصدر: وكالات