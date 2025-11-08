الرئيس بري: التطبيع مع العدو غير وارد… والقانون الانتخابي النافذ صالح للتطبيق تقنياً وقانونياً

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التطبيع مع العدو الاسرائيلي غير وارد، مشدداً على أن كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغيّر من موقفنا هذا. وفي تصريحٍ صحفي، أوضح الرئيس بري أن من يطلب التطبيع عليه أن يعرف أنه غير ممكن، مجدداً تمسكه بآلية الميكانيزم، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مدنيين اختصاصيين كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق عام الفين.

وفي الشأن الداخلي، أشار الرئيس بري إلى أنه لم يتسلّم بعد مشروع قانون الانتخاب الذي أقرّته الحكومة، مؤكداً أنه سيحدد موقفه عند تسلمه، ومعتبراً أن بعض التحركات السياسية مناورات بلا جدوى.

كما جدد تأكيده أن القانون الانتخابي النافذ صالح للتطبيق تقنياً وقانونياً، متسائلاً: “هل ما كان صالحاً في الانتخابات السابقة بات غير صالح اليوم؟”.

المصدر: موقع المنار