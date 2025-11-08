بايدن يهاجم ترامب وحاشيته: “لا ملوك في الديمقراطية”

وجّه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انتقاداً لاذعاً إلى خلفه دونالد ترامب وعدد من قيادات الحزب الجمهوري، معتبراً أنّ تصرفاتهم توحي بأنهم “يتصرفون كملوك” ويشوّهون صورة الولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال كلمة له في حفل استقبال نظّمه الحزب الديمقراطي في ولاية نبراسكا: “رسالتي إلى ترامب وحاشيته… نحن نعيش في نظام ديمقراطي، وفي الديمقراطية لا يوجد ملوك. لا يوجد. لا يوجد.” وأضاف: “إنكم بتصرفاتكم هذه تُلطخون سمعة بلادنا بالعار.”

ويأتي تصريح بايدن في ظل احتدام الجدل الداخلي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد الانتخابات الأخيرة، التي خسرت فيها نائبته كامالا هاريس أمام ترامب. وكان بايدن قد انسحب من السباق الرئاسي لصالحها عقب أدائه الضعيف في المناظرات، مؤكداً حينها أنّ “مستقبل الديمقراطية أهم من الطموح الشخصي”.

وبحسب المراقبين، فإنّ انتقاد بايدن الأخير يعكس تصاعد التوتر بين المعسكرين، خصوصاً في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن احترام المبادئ الديمقراطية في البلاد، فيما يرى البعض أنّ هذه التصريحات تمهّد لعودة محتملة لبايدن إلى المشهد السياسي في انتخابات عام 2028، إذ يحق له الترشح مجدداً لولاية ثانية.

المصدر: وكالات